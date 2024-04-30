باحث عراقي يكشف حقيقة تورط شخصيات بارزة في مقتل البلوجر أم فهد -فيديو

كشف الباحث العراقي في الشأن الأمني والسياسي، سرمد البياتي، عن حقيقة تورط شخصيات بارزة في مقتل البلوجر العراقية أم فهد، وذلك خلال حديثه عبر قناة العربية. وأكد البياتي أن وزارة الداخلية لم تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق في هذه القضية.

وأشار البياتي إلى أنه يسعى لبناء دولة تكون قوانينها فوق أي شخصية بارزة، وأنه لا يوجد أحد يتجاوز سلطة القانون. وبناءً على ذلك، فإنه يطالب بالكشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في هذا الأمر، وتقديم الإثباتات المطلوبة.

وختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن العراق بلد حضارة، وأن القانون يجب أن يكون سيد الموقف في تلك الحالة. وبالتالي، يجب أن يتم التحقيق بشكل دقيق وشفاف في مقتل البلوجر أم فهد، وأن يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

شاهد أيضا صورة تكشف مفاجأة صادمة في عزاء البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد