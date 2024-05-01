ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد باخر ظهور لها، وأطلت بمجموعة صور، بدت فيها بإطلالة كاجوال بغاية الأناقة.

وظهرت كارلا بإطلالة رائعة، إذ إرتدت توب ضيقة باللون الأسود، ذات أكمام صيرة، وسروالاً واسع باللون البيج وحملت كارلا في يدها حقيبة من دار أزياء GUCCI، يصل سعرها إلى 2,300 يورو.

وكانت ردت كارلا حداد على أسئلة بعض متابعيها على صفحتها الخاصة، ومن بين الأسئلة التي تم توجيهها إليها، سؤال حول إن كانت لا تزال متزوجة، وذلك بعدما اتخذت قرار عدم نشر أي صورة مع زوجها وائل قسيس.

وردت كارلا على هذا التساؤل، وأكدت أنها لا تزال متزوجة.



كانت هذه تفاصيل خبر لالصور- سعر مرتفع جداً لحقيبة يد كارلا حداد..و هكذا ظهرت بالكاجوال الرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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