حبيب التركية نيلسو برفين أكتاش ينفصل عنها بسبب قُبلة في مسلسلها

انفصل مغنّي الراب “بلوك٣” عن حبيبته الممثلة التركية نيلسو برفين أكتاش بسبب مشهد تبادلها القبل في مسلسل “لا تخف أنا بجانبك” الذي انتهى عرضه الاسبوع الماضي في تركيا.

وكانت نيلسو قد قدّمت المشهد بناء على ما ورد في السيناريو لكن “بلوك٣” شعر بالاهانة واتّهمها بالخيانة، فإتخذ القرار بالانفصال عنها وقال لها “لقد خنتني”. أيضًا قام بحذفها ضمن قائمة المتابعين عبر حساباته على مواقع التواصل.

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وكان الجمهور قد تابع الحلقة السابعة والاخيرة من مسلسل “لا تخف أنا بجانبك” نهاية نيسان الفائت وتدور القصة حول إينجي، طالبة متفوّقة في مدرسة خاصة، تحمل من زميل صفها. تتغير حياتها وحياة عائلتَيهما بسبب هذا الحمل، ما يؤدي إلى تحدّيات كبيرة تواجههما.

المسلسل من بطولة ايران أوران، شوكت تشوروه، غوناي كاراجا أوغلو، نيلسو أكتاش وغيرهم.