فن ومشاهير

جورجينا رودريجيز تظهر بإطلالات عربية وتعبر عن شغفها بالثقافة السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - جورجينا رودريجيز.. أسم بحث عنه الملايين بالمملكة العربية خلال الساعات الأخيرة بعد تداول تصريحاتها الصحفية الأخيرة التي كشفت خلالها لأول مرة عن حياتها في المملكة بصحبة شريكها ووالد أبنائها النجم الكروي العالمي .

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وتصدرت جورجينا رودريجيز، تريندات جوجل منذ ليلة أمس، بعد إعلان أحد المجلات العربية نبذة عن تصريحاتها مع شريكة رونالدو محمسة الجمهور لحوارها معها، والتي سيصدر العدد الخاص بها قريبًا.

وتصدرت صورة جورجينا غلاف المجلة تحت عنوان "جورجينا العربية"، واهتم الكثيرون الاطلاع على ما قالته شريكة رونالدو التي انتقلت معه منذ عام ونصف للإقامة هناك، خاصة مع  تأكيدها على إعجابها بالثقافة السعودية والأزياء الخليجية.

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كما ظهرت  جورجينا بإطلالات مختلفة مستوحاه من الطبيعية الصحراوية، متعاونة مع عدد من مصممي الأزياء العالميين منهم:"يوسف أكبر و نيكولا جبران، و أشرف على تنسيق أزيائها KJ Moody، المعروف بتعاونه مع نجمات عالمية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما كشفته جورجينا..

وتداول النشطاء نبذة عن ما تم الإعلان عنه خلال لقاء جورجينا رودريجيزالصحفي، ومنها أنها تأثرت بطبيعة الثقافة السعودية والي ظهر في أزيائها، وقالت:"هنا في المملكة العربية السعودية، أستلهم الأزياء من الثقافة المحلية بأسلوبي الخاص.. وأعشق ارتداء العباءات، ولدي مجموعة رائعة من جميع أنحاء العالم أرتديها في العديد من المناسبات والفعاليات، أحببتها حقًا".

ووجهت رسالة للشعب السعودي والبلد الذي رحب بها في يومها الأول مع عائلتها، قائلة:"سلام خاص لأهل السعودية..هنا أشعر أنني في منزلي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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