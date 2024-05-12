مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بزفاف ابنته فرح ، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عدد كبير من نجوم الفن والغناء منهم: " الكينج محمد منير، الكابو حميد الشاعري، تامر حسني، مصطفى قمر، دياب، إدوارد، حسام حسني، محمد محيي، محمد أبو داود وعصام كاريكا، أشرف زكي، صلاح عبدالله، أحمد آدم، حسن الرداد.

بالإضافة إلى كل من: "مصطفى قمر، بشرى، أيمن عزب، أحمد عصام ومحمد رجب، مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفي وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وكان تألق النجم تامر حسني، في حفل الزفاف، وقدم العديد من أغانيه التي يحبها ويتفاعل معاها الجمهور على خشبة المسرح، كما غنى مع المطرب مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، وغنى أيضاً أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

كما أشغل كلا من النجوم : "وليد توفيق ومحمد حماقي ودياب الحفل بأشهر اغانيهم، فيما تألق الكينج محمد منير في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل.

عقد قران ابنة مصطفى كامل

ويشار إلى أن احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية مؤخرا، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

ويذكر أن حرص على حضور عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب.

بالإضافة إلى ذلك حرص أيضاً على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.