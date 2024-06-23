فيرستابين : بداية السباق سبب فوزي بجائزة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سائق فريق ريد بول رايسنج ماكس فيرستابين في مواصلة اعتلاء قمة بطولة العالم للفورميلا وان بعد فوزه السابع هذا الموسم بجائزة سباق جائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان ليحقق فيرستابين الفوز السابع من اصل عشرة سباقات اجريت هذا الموسم وايضا ليحقق الفوز رقم 61 بسباقات الفورميلا وان عبر مشاركاته في السباقات .

ورغم بداية ماكس فيرستابين من المركز الثاني الا انه نجح في تخطى لاندو نوريس في اللفة الاولى للسباق عقب الانطلاق ثم نجح في التقدم الى المركز الاول على حساب البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في اللفة الثالثة وحافظ على الصدارة حتى نهاية السباق .

وعقب السباق اكد ماكس فيرستابين ان بداية السباق كانت هي مفتاح الفوز في السباق في نهاية الامر لان تخطى لاندو نوريس ثم جورج راسل وضعه في الصدارة وما كان عليه سوى اتخاذ سياسة دفاعية محكمة وكان المهم هو مراقبة الاطارات بشكل جاد حتى نهاية السباق .

وقال فيرستابين : كل الفريق ادى ما عليه خلال السباق وكل شىء كان ممتازا حتى حققنا الفوز في النهاية وهو فوز مستحق للفريق واشكر كل زملائي الذين ساعدوني .