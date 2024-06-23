الجزيري يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأدى الجزيري جزء بدني خفيف مع اللاعبين في بداية المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية رفقة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويعاني سيف الدين الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مع منتخب تونس في الفترة الماضية.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.