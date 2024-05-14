أول تعليق من عمرو يوسف بعد انتهاء تصوير فيلم "ولاد رزق 3".. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان عمرو يوسف، على انتهاء تصوير فيلم "ولاد رزق 3" المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

ونشر عمرو، صورًا من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فركش ولاد رزق القاضية.. فيلم العيد الكبير".

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وكان الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض" وحقق الفيلم إيرادات قياسية.

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