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الخميس.. حكايات ملهمة لـ "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON " في حلقة الخميس القادم النجمة عائشة بن أحمد والمهندس رامي الجبالي مؤسس ومدير مبادرة أطفال مفقودة بالإضافة للطفل سليم حسن الذي لفت الأنظار بشدة من خلال دوره في مسلسل "بدون سابق إنذار".

النجمة عائشة بن أحمد

تفاصيل مبادرة أطفال مفقودة

يتحدث رامي الجبالي خلال اللقاء عن صفحة أطفال مفقودة التي باتت واحدة من أهم قصص النجاح خلال السنوات الأخيرة بالوصول لمئات الأطفال المفقودين عن طريق شبكة التطوعين الذين يساعدون المبادرة في الوصول لأهدافها بالعثور على المفقودين وتوصيلهم لأسرهم سواء داخل مصر أو خارجها.

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النجمة عائشة بن أحمد

يحكي الجبالي عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها في المبادرة لتحقيق أهدافهم بالوصول لأهالي المفقودين أو توصيلهم بأسرهم بعد غياب يصل في بعض الحالات لعشرات السنين.

 

في الجزء الثاني من الحلقة، تتحدث النجمة عائشة بن أحمد عن تجربتها الأخيرة في المسلسل الناجح بدون سابق إنذار وكيفية أداء الدور المركب الذي تابعه الجمهور بترقب كبير.

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النجمة عائشة بن أحمد

كما تتحدث بن أحمد عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالدور والمشاهد الهامة التي تم تنفيذها خلال أحداث المسلسل بالإضافة لعلاقتها بالطفل سليم يوسف الذي أدى دور ابنها في المسلسل ودارت الأحداث حول تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

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النجمة عائشة بن أحمد

ويشارك الطفل سليم يوسف في جزء من اللقاء وتبادل اللعب مع عائشة بن أحمد أثناء تذكرهما تفاصيل التصوير وكواليسه في المسلسل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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