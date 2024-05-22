بطل مسلسل “شراب التوت” في مأزق كبير بعد رصده بوضع محرج

بالتزامن مع تداول سلسلة أخبار تتحدّث عن علاقة حبّ تجمع بين بطلَي المسلسل التلفزيوني التركي، “شراب التوت”، دوغوكان جونغور وشريكته سيلا ترك أوغلو، على ما يبدو أن هذه الأخبار ليست سوى اشاعة بهدف الترويج للمسلسل فقط.

ودلالة على ذلك، إلتقطت عدسات المصوّرين في الأيام القليلة الماضية، العديد من الصور ومقاطع الفيديو لـ “جونغور” برفقة حبيبته الحالية الراقصة الينا يالتشين حيث جمعتهما العديد من اللحظات الرومانسية.

من جهته، أنكر “جونغور” علاقته العاطفية بالراقصة، مستغرباً حضور العديد من المصورين بشكل مفاجىء الى مكان تواجده وطلب منهم عدم نشر ما إلتقطوه من صور وفيديوهات قائلاً: “أرجوكم لا تنشروا هذا الخبر. لا تجعلوني احزن، دعونا نتحدّث عن شيء آخر ونقوم باجراء تقرير جديد لنشره”.

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تجدر الإشارة أن المسلسل إقترب من نهاية الموسم الثاني منه في حال لم يطرأ عليه أي تغييرات، حيث ستُعرض الحلقة الأخيرة منه لهذا الموسم في ٧ حزيران/يونيو القادم. كما تمّ تجديده لموسم ثالث نظرًا للنجاح الكبير للعمل الذي تمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتى الآن.

المسلسل إنتاج شركة غولد فيلم وإخراج فاروق تورغوت وكتابة كل من ميليس سيفيليك وزينب غور.