روبي تنقذ صناع فيلم “هيروشيما” بعد انسحاب هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافقت الفنانة المصرية روبي على مشاركة الفنان محمد ممدوح بطولة فيلمه الجديد “هيروشيما” لتحل بديلةً للفنانة غادة عادل بعد اعتذارها عن عدم المشاركة في الفيلم، لتنقذ روبي الموقف، خاصة أن اعتذار غادة جاء قبل بدء التصوير بفترة قصيرة.

وتعاقدت روبي بالفعل على بطولة الفيلم، الذي يخرجه أحمد نادر جلال، وسيبدأ التصوير قريباً، فيما يعكف صُنّاع العمل السينمائي حالياً على التعاقد مع باقي أبطاله.

من ناحية أخرى، أحيت روبي أخيراً حفلاً ضخماً في متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، حيث أشعلت أجواء الحفل بإطلالتها بفستان قصير وفضفاض باللون الذهبي، وقدّمت في الحفل عدداً من أشهر أغانيها، كما غنّت أغنيتها الأخيرة “الليلة حلوة” وسط تفاعل الجمهور.

وحضر الحفل عدد من النجوم والشخصيات العامة، أبرزهم: الفنانة الكبيرة سوسن بدر، لقاء سويدان، شام الذهبي ابنة أصالة وزوجها، والكاتب الصحافي أحمد الهواري وحرمه الإعلامية يمنى علي والفنان تامر شلتوت.

يُذكر أن روبي أصدرت أخيراً أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الليلة حلوة”، بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، والكليب من إخراج أحمد عبد الوهاب.