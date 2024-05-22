هند صبري أمام “مفترق طرق”.. قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هند صبري من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “مفترق طرق” كي تروِّج لعرضه في الفترة المقبلة على منصة “شاهد”، التي طرحت البوستر على صفحتها الخاصة في “إنستغرام” وعلّقت عليه بالقول: “مفترق الطريق هو اللي بنقرر فيه القرار الحاسم لبداية طريق جديد. انتظروا مسلسل “مفترق طرق” قريباً على “شاهد””.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “إليسيا” التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يودّيه الفنان ماجد المصري الذي يمارس مهنة المحاماة ويدخل السجن بسبب فضيحة جنسية، مما يفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكبها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنه.

ويتكوّن العمل من 45 حلقة، وهو مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأميركي “The Good Wife”، الذي يتحدث عن إليسيا فلوريك، زوجة المحامي العام اللامع بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد سياسي وجنسي كبيرة، ما يضطر إليسيا للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها.