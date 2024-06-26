يورو 2024.. ترتيب مجموعة إنجلترا عقب ختام دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت مساء الثلاثاء، مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بعد انتهاء مرحلة المجموعات حيث أسدل الستار على الجولة الثالثة مساء الثلاثاء.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024، منتخبات إنجلترا وصربيا والدنمارك وسلوفينيا.

ووقع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع نظيره سلوفينيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في يورو 2024.



فيما تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره صربيا، في الجولة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وتأهلت منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا من المجموعة الثالثة بشكل رسمي.

وجاء ترتيب مجموعة إنجلترا في يورو 2024 كالتالي:

1- إنجلترا برصيد 5 نقاط

2- الدنمارك 3 نقاط

3- سلوفينيا 3 نقاط

4- صربيا نقطة واحدة