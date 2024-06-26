كوبا أمريكا.. كندا يفوز على بيرو بهدف قاتل

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كندا فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره البيروفي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

جاءت أحداث الشوط الأول سلبية رغم التفوق النسبي لمنتخب كندا الذب كن الأكثر إستحواذا وسيطرة على مجريات اللعب.

ضغط منتخب كندا في الشوط الثاني بحثاً عن التسجيل وحسم نقاط المباراة الثلاث لصاحه وتعويض خسارته في المباراة الأولى امام الأرجنتين.

وشهدت الدقيقة 59 تطوراً مهماً بعدما حل ميجيل أراوخو مدافع بيرو على البطاقة الحمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

إستغل منتخب كندا النقص العددي وضغط على دفاعات بيرو حتى أحرز جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.