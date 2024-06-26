الاحتلال يقتحم قلقيلية وينسف منازل في بيت لاهيا

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، مدينة قلقيلية، واعتقلت سيدة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونفذت عمليات دهم وتفتيش لكثير من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال سيدة، وهي والدة "مطارد" من قبل الاحتلال، بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة.

استشهاد 3 مواطنين وإصابة 12 في غارة إسرائيلية



وفي سياق متصل، شن الاحتلال غارة بعد منتصف الليل اسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة 12 آخرين.

واستهدفت غارة الاحتلال منزلا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وقال مراسل “وفا”، وقوع 3 شهداء، وإصابة 12 آخرين على الأقل بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

نسف الاحتلال عدد من المنازل في بيت لاهيا

كما نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصف مدفعي اسرائيلي عنيف، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.