فيفي عبده: “اللي يحبّني أدلعه واللي يكرهني أخلعه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة فيفي عبده عن تكريمها في إحدى المناسبات التي أُقيمت في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية، موضحةً أنها في طريقها إلى الفندق بصحبة ابنتها الفنانة عزة مجاهد.

ونشرت فيفي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه مع ابنتها في السيارة وهما في طريقهما الى مكان التكريم، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا كنت رايحة تكريمنا في إسكندرية أنا والفنانة عزة مجاهد بنحبكم”.

وأضافت: “من مصر أم الدنيا وإسكندرية بوجه خاص… أنا هنا عشان جاية أتكرّم النهاردة في أحد الفنادق في سيدي بشر وهشوفكوا تاني قريب إن شاء الله بكرة في مناسبة تانية”.

واختتمت فيفي عبده بتصريح مثير قائلةً: “اللي يحبّني أدلعه واللي يكرهني أخلعه”.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل “شغل في العالي”، الذي عُرض في رمضان 2022، وتدور أحداثه حول “جليلة” و”شرويت”، وهما امرأتان مختلفتا الطباع يجمعهما الحظ العاثر والزيجات الفاشلة فتصيران صديقتين مقرّبتين، وتلجآن الى تكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبران بها صداقتهما.