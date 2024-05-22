فيلم اللعب مع العيال.. البرومو الثاني يمزج بين أجواء كوميدية وترفيهية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، الإعلان التشويقي الثاني لفيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، المقرر عرضه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام عيد الأضحي القادم 2024.

فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث البرومو الثاني لفيلم اللعب مع العيال حول العديد من المشاهد الكوميدية والترفيهية، وظهر الفنان محمد إمام داخل البحر يمارس الألعاب المائية، إضافة إلى عدة مشاهد من حفل زفافه على ويزو، وشهد مقالب كوميدية.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، حجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب، وآخرين، تأليف وإخراج شريف عرفة.