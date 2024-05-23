أحمد حلمي يتبرّع بـ”دبلة” فيلم “عسل أسود” للفقراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية يتبرّع الفنان أحمد حلمي بأحد إكسسوارات أعماله الفنية، وخاصة تلك التي تعود الى فيلمه “عسل أسود”.

فبعد التبرّع بالساعة التي ارتداها في الفيلم لصالح “راعي مصر”، ودخلت في مزاد خيري في الولايات المتحدة الأميركية، تبرّع حلمي بـ”الدبلة” التي ظهر بها في الفيلم لصالح مؤسسة “راعي مصر للتنمية” عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن المقرر أن تُباع “الدبلة” ضمن مزاد خيري في حفل يُقام بمدينة سيدني في أستراليا، لصالح الفقراء، يوم السبت الموافق فيه 25 أيار (مايو) الجاري.

وفي أول تعليق له على تبرّعه بـ”الدبلة”، قال حلمي في فيديو: “صحيح هي مش دهب ولا فضّة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر… ويارب تجيب أعلى سعر”.

من ناحية أخرى، كان أحمد حلمي قد نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً كشف من خلاله عن مفاجأة بهاتفه المحمول حيث ظهر وهو يمسك بيده الهاتف وتُسمع في خلفية الفيديو أغنية الفنان علي الحجار “اظهر وبان”، وخاصة المقطع الذي يقول فيه: “إظهر وبان يا قمر”… ليكشف أنه يضع صورة زوجته منى زكي كخلفية للهاتف، وهو ما اعتبره الجمهور غزلاً من أحمد حلمي بمنى زكي.