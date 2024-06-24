سميحة أيوب: غيرت اسمي مرتين خوفاً من أهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن "الشلليلة والمحسوبية" ليست موجودة في الوسط الفني، والفن يفرض نفسه على الجميع

وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"، :"مريت بتجارب صعبة وكنت مصممة أني مبصش ورايا عشان متعثرش، والعمل الجيد فيه كمان هجوم، واللي بيضايق الفاشلين العمل الجيد وعشان كده كنت بتقدم في مشواري".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن مقياس نجاح الأعمال بالإيرادات عبارة عن تجارة فنية، كما أنها غيرته اسمها مرتين في أعمالها الفنية بسبب خوفها من أهلها

وأضافت النجمة الكبيرة: "كانت المخوخ مقفولة وقتها بس هما سكتوا دلوقتي".

واستكملت "أيوب"، أنها قدمت فيلم "تيتة رهيبة"، بسبب قصته وكانت سعيدة للغاية به، وهناك جيش كبير من الأطفال يحبونها بسبب ذلك العمل.

واختتمت سميحة أيوب حديثها قائلة إنها ترفض تقديم مشهد واحد في عمل فني حتى لو كان مهما، كونها قدمت الكثير من الأعمال ولها اسم كبير في عالم الفن، ولا تحب أن تكون موجودة لمجرد الظهور.