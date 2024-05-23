محمد رمضان "نمبر وان" في إثارة الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان محمد رمضان، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 36، والذي يعد نجم الأعمال الشعبية، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، كما أصبح من نجوم الصف الأول في وقت سريع وحققت أعماله إيرادات عالية.

وتستعرض "بوابة الخليج 365" لمتابعيها أهم المحطات في حياة محمد رمضان:-

بدأ التمثيل في مسرح المدرسة.

كما أشاد به النجم عمر الشريف، وكأن اختاره ليكمل مسيرته الفنية.

وذكر الفنان محمد رمضان، في لقاء تلفزيوني أن النجم عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.

بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل: مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم إحكي يا شهرزاد.

أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها : "الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء".

شبهه البعض بالممثل أحمد زكي.

وكان ذكر أن النجم أحمد زكي، مثله الأعلى في 2004.

اتهمه بعض النقاد بالتشبه بالفنان الراحل أحمد زكي وتقليده.

اتهمه البعض بتقديم أعمال "هابطة" للوصول للنجاح، واعتبروه أحد أسباب شيوع مفاهيم العنف في فكر وثقافة الشباب الصغير.

حفلات محمد رمضان

دائمًا ما يتصدر “رمضان”، تريندات السوشيال ميديا عقب انطلاق حفلاته، وذلك بسبب ملابسه المثيرة للجدل وأدائه على خشبة المسرح.

التحفظ على أمواله

أعلن الفنان محمد رمضان، التحفظ على أمواله، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

وكتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي

وأثار محمد رمضان، جدلًا واسعًا بعد مشاركته جمهوره صورة له مع الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، وظهر إلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

بينما دافع الفنان محمد رمضان، عن نفسه، عبر فيديو نشره على صفحته عبر "الإنستجرام"، قائلًا : "لا أعلم ولا أسأل عن جنسية كل من أتصور معه، أي إنسان بيطلب يتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري في حياتي ما بسأله عن دينه ولا لونه ولا جنسيته، كلنا بشر، كلنا خلقنا ربنا عز وجل، واحد أحد لا إله إلا هو حي قيوم، معرفش بتصور مع مين كل اللي بيطلب يتصور معايا بتصور معاه، كل جمهوري يعلم ذلك عمري ما برفض.. ثقة في الله نجاح".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر خلالها محمد رمضان مع إسرائيليين، فقد ظهرت صورة جديدة تجمعه بالممثل ورائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسافاني.

وظهر في الصورة رمضان يحمل رجل الأعمال على ذراعه، لأنه من قصار القامة، وعلق الرجل الإسرائيلي على الصورة بكلمة "الملك" بالإنجليزية، في إشارة لـ رمضان.

كما ظهرت صورة ثالثة لمحمد رمضان بصحبة شخص إسرائيلي جديد، وهو لاعب كرة القدم ضياء سبع، لاعب نادي النصر الإماراتي وأول لاعب إسرائيلي في دول الخليج العربي.

أزمة الطيار أشرف أبواليسر

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها من داخل كابينة طائرة يقودها أشرف أبواليسر.

وتسبب الفيديو في أزمة للطيار، بعد أن قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصته مدى الحياة، وحرمانه من تولي أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

ووصلت الأزمة إلى القضاء، والتي أمرت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، وتوفى الطيار بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

الدكتوراة الفخرية لـ محمد رمضان

في أغسطس 2021، وجّه "رمضان ر" سالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على تكريمه ومنحه دكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي بحسب ما ورد في منشور عبر صفحته "فيسبوك"، لكن سرعان ما تبرأت نقابة الممثلين في لبنان من هذه الأخبار، مؤكدة أنها لم تشارك في هذا التكريم، وأنها ليست الجهة المخولة بمنح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب.

وقال رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان إنّ : "النقابة ليست لها علاقة بمنح محمد رمضان الدكتوراة الفخرية وقانونيًا لا يحق للنقابة إعطاء هذه الدكتوراة بحسب النظام الداخلي".

وتابع : "طلب من منظمي الاحتفال والمركز الألماني إصدار بيان يوضح إخلاء مسؤولية نقابته عن هذا التكريم وهذه الدكتوراه، وأعطاهم مهلة حتى الاثنين وإلا سيلجأ إلى القضاء".

وكذّبت السفارة الألمانية في القاهرة محمد رمضان عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، وكتب : "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني".

محمد رمضان وبشرى

طرحت بشرى أغنية "كوبرا" في 2018 ، واعتبرها البعض ردا على محمد رمضان بعد أغنياته : "نمبر وان، الملك"، واستمرت الردود وسخرية كل منهما من الآخر لمدة 3 أعوام، إلى أن انتهت تلك المشاكل في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة حينما صعدت بشرى لمحمد رمضان وتصافحا وقدمت له بوكيه ورد.