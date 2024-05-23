ريم العدل تشارك بإحدى الندوات ضمن فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل، عن مشاركتها باحدى الندوات الخاصة عن السينما وذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت "ريم" صورا من تجولها في كان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تدير إحدي الندوات الخاصة بتصميم الملابس والأزياء في السينما بالتنسيق مع "Mad Solutions"، كما حرصت على حضور العرض العالمي الأول للفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة" المشارك بمسابقة "نظرة ما"، والتقطت عدد من الصور التذكارية مع فريق العمل منهم مدير التصوير المصري عبد السلام موسى.

وعلقت "ريم": "ممتنة لكل ذكريات مهرجان كان، من المناظر الخلابة إلى الأفلام والمناقشات الملهمة، وإقامة علاقات جديدة، لم أكن أتمني وقتًا أفضل من ذلك، لكن الجزء المفضل لدي كان بالتأكيد تشجيع أصدقائي الموهوبين فخورة جدًا بكم".

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يذكر أن، مهرجان كان السينمائي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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