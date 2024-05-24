ظهور نجل عائشة بن أحمد يُشعل التواصل الاجتماعي… ومفاجأة بشأن زواجها!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2024 08:23 مساءً - منذ الظهور الأول لها على الشاشات الفنية، خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الأنظار بسبب ملامحها الهادئة، وأسلوبها غير المتكلف، فضلًا عن الأدوار التي جسدتها لتنضم لقائمة الفنانات التونسيات اللاتي ارتبط بهم الجمهور.

وخلال الموسم الرمضاني الأخير، تحديدًا في النصف الثاني من الشهر الكريم، تصدرت عائشة بن أحمد، محركات البحث مرارًا وتكرارًا، بسبب مسلسلها «بدون سابق إنذار» مع الفنان آسر ياسين، الذي حاز على إعجاب الجماهير.

عائشة بن أحمد مع منى الشاذلي

واثناء اللقاء الأخير للفنانة الشابة التي أجرته مع الإعلامية منى الشاذلي في “برنامج معكم” ظهر معها أثناء القاء الطفل “سليم” الذي لعب دور نجلها في مسلسلها الرمضاني.

وخلال اللقاء فتحت الفنانة التونسية، قلبها على مقعد الضيف أمام الإعلامية منى الشاذلي، وهي تتحدث عن الزواج والحب والحياة الاجتماعية.

سبب خوف عائشة بن أحمد من الزواج

كشفت عائشة بن أحمد، سبب خوفها من الحب والارتباط، واتخاذ خطوة الزواج، موضحة أنه نابعا من خوفها على نفسها بشكل خاص، إذ تخشى فشل العلاقات، والتعرض للأذى النفسي، قائلة: «بحس إني ممكن أتهزم فبهرب، ممكن أحارب لأي حاجة ما عدا الحب، ولو حسيت إني هحب بمشي عشان أحمي نفسي».

وبررت الفنانة التونسية، خوفها، بإنه جُبن ومشكلة تعاني هي منها، وليس الطرف الآخر: «مش عاوزة أتعب، وبخاف لما بشوف المشاكل حواليا، لأني اتعورت قبل كده، فبقيت بخاف على نفسي ومشاعري، وأخاف من الأذى»، متابعة: «قافلة الباب ومش بدي فرصة، والمشكلة فيا أنا، لأني جبانة وملقتش اللي يكسر الجُبن ده».

عائشة بن أحمد تسعى لمواجهة خوفها

وعن تبريرها لموقفها، أوضحت عائشة بن أحمد، أنها متأكدة ومقتنعة بأسبابها، لكنها تحاول مواجهة هذا الخوف: «الموضوع زاد مع التمثيل، لأني قفلت على نفسي، بقالي 10 سنين في مصر بشتغل بس، وأرجع إجازة لتونس، معنديش حياة اجتماعية، لكن ناوية أواجه ده».

مسلسل بدون سابق

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي،

وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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