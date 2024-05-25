بعد طلاقهما.. أحمد العوضي يكشف موقفه من التعاون مع ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة الحياة، كشف النجم أحمد العوضي عن موقفه من التعاون مع طليقته، النجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي في المستقبل.

وقال العوضي: “طبعًا ممكن يجمعنا فيلم وأنا أتشرف بده”.

وردًا على سؤال هل توجد إمكانية لعودته إلى ياسمين عبد العزيز بعد الرسالة التي وجهتها له مؤخرًا، قال: “أنا قلت إني أحب ياسمين جدًا، والاحترام والود والحب سائد بينا وكل شيء جميل، وهي باركت لي على مسلسل حق عرب، ولا يوجد بيني وبينها أي نوع من الخلاف”.

وأضاف: “لو أراد الله لنا الرجوع فأكيد سنرجع، ولو رجعنا فبالتأكيد سنعلن هذا، ياسمين تمثل لديَّ شيئاً كبيراً جدًا، مثلما أنا لديها، وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا”.

وكشف عن كواليس تعرضه لمشكلة صحية بعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهده في مسلسل “حق عرب”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، قائلاً: “في مشهد حريق مغلق الخشب الخاص بشخصية عبد ربه (رياض الخولي)، المشهد أعيد أكثر من مرة، وأول أكسيد الكربون كان كثيرًا في المكان وأنا استنشقته وحدث عندي التهاب صدري”.

وأضاف: “تعبت ودخلت المستشفى أربعة أيام، وخرجت لأكمل التصوير والحمد لله مرت على خير من دون مضاعفات”.