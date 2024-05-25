أحمد سليم ينشر الطاقة الإيجابية بجديده: “هنغير جو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان المصري أحمد سليم بعنوان “هنغير جو” حصرياً عبر قناة الشركة على “يوتيوب” ومنصة ساوند كلاود.

أغنية “هنغير جو” من اللون الغنائي الإيقاعي، وجاءت باللهجة المصرية وبقالب موسيقي يحمل طاقة ايجابية وروح شبابية.

وتتحدث أغنية “هنغير جو” عن “الفرفشة” والبحث عن السعادة بعيداً عن الضغوطات، فالحياة قصيرة ولا بُد وأن يستغل الفرد كل لحظة بحثاً عن الفرح.

واستخدم الشاعر مصطلحات ومفردات منوعة حيث دمج بعض المفردات الأجنبية مع المصطلحات العربية، مستخدماً مفردات done و have fun بقالب من السهل الممتنع.

وصدرت أغنية “هنغير جو” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويرها في لبنان.

أغنية “هنغير جو” من كلمات محمد حجازي والحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.