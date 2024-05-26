شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام سينمائية جمعت ليلى علوى وبيومي فؤاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة ليلى علوي نجاحًا مؤخرًا في السينما من خلال عدد من الأفلام الكوميدية التي لاقت إعجاب جمهورها ومحبيها، خاصة أنه جمعها كيميا خاصة بالفنان بيومي فؤاد، الذى تعاون معها في أكثر من عمل، حيث يتم عمل جديد لهما وهو فيلم "جوازة توكسيك" خلال شهر يوليو المقبل.

فيلم ماما حامل

كان أول تعاون بين ليلى علوى وبيومي فؤاد من خلال فيلم "ماما حامل" والذى حقق نجاحاً ملحوظاً في السينما وشارك في بطولة العمل كلا من ، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم شوجر دادى

وكرر الثنائئ التعاون مرة أخرى في فيلم "شوجر دادى" وشارك في بطولته كلا من بطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

فيلم المستريحة

كما تعاقدت الفنانة ليلى علوى على بطولة فيلم "المستريحة" وهو فيلماً جديداً يشاركها البطولة النجم بيومى فؤاد، ويعد الفيلم إستكمالا لنجاحتهما سوياً في السينما، والفيلم من إخراج خالد مرعى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم جوازة توكسيك

وينتظر النجمان ليلى علوى وبيومي فؤاد عرض فيلم "جوازة توكسيك" في شهر يوليو المقبل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.