شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بطلات فيلم "إميليا بيريز" بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم إميليا بيريز لكل من: سيلينا جوميز، وزوي سالدانيا، وكارلا صوفيا جاسكون، وأدريانا باز، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي، في الدورة التي يختتم فعالياتها اليوم.

وسبق طالبت لبني عزابال الممثلة البلجيكية ورئيسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي في دورته التي يختتم فعاليتها اليوم، بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة واطلاق سراح جميع الرهائن في ختام المهرجان.

وترأست رئيسة لجنة التحكيم، غريتا جيرفيج، وتتكون اللجنة من المخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل وكاتب السيناريو التركي إبرو سيلان، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الأمريكي ليلي جلادستون، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والنجمان الفرنسيان إيفا جرين وعمر سي.