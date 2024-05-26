“أنا طيب”.. محمد عبده يظهر مجدداً بعد إعلان إصابته بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الشاعر السعودي صالح الشادي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو وصورة مع فنان العرب محمد عبده؛ ليطمئن جمهوره ومحبيه على صحته، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان.

ظهر في الفيديو الشاعر صالح الشادي مع فنان العرب محمد عبده من داخل منزله، وقال الشادي في الفيديو: “سُعدت الليلة بلقاء حبيبنا وأستاذنا فنان العرب الأستاذ محمد عبده، وأطمنكم عليه هو بخير وبكل صحة”.

ليرد عليه فنان العرب: “والله يا صالح أنت آنستنا وشرفتنا والبيت احلوّ بوجودك، والجلسة احلوّت بوجودك، شكراً يا حبايب إحنا الليلة سعداء جداً بأبو نواف وصحبته معنا”. وعند سؤاله عن صحته، أجاب: “الحمد لله أنا طيب بفضل الله تعالى”.

وقد علق الشاعر السعودي صالح الشادي على الفيديو قائلاً: “مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله، ولقطة للذكرى، وحديث محبة وذكريات، واحتفاء بمقدم حفيده السابع “عبدالمجيد” من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد”.

وعمت حالة من الحزن بين جمهور وعشاق ومحبي فنان العرب محمد عبده، عقب نشر محادثات صوتية بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن، كشف فيها محمد عبده عن إصابته بالسرطان وتلقيه العلاج الكيماوي في باريس.

وقد طمأن محمد عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية. وقال عبْر مداخلة هاتفية لبرنامج تفاعلكم، قال فيها: “أنا الحمد لله بفضل الله بحالة جيدة، طبعاً ما قدرت أسافر وأحضر جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن لأني في مرحلة التعافي، وكان واجب عليا حضور الجنازة”.

وقال محمد عبده في تسجيل صوتي نشرته قناة روتانا موسيقى: “جماهيري اللي تحب الفن، أحب أطمئنكم أنا الحمد لله وبفضل الله كويس وحالتي بتتحسن، ورسالتي للأمير بدر قبل وفاته رحمه الله ورده عليها كانت للمواساة”.

وأضاف محمد عبده: “الأمور الصحية بتتحسن، وأنا كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، آخذ حقنة كل 3 أشهر، ويوم 7 مايو سآخذ الكورس الثاني”. وتابع: “أجريت فحوصات ونتيجتها هذه المرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثيراً، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ونصبر لأن الصبر جميل وطيب ودعاؤكم عامل من عوامل الشفاء”.