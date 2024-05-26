بفيديو طريف.. شيماء سيف تردّ على منتقدي خسارة وزنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة شيماء سيف على انتقادات إعلامية شهيرة حول خسارة وزنها الفترة الماضية وذلك بعد ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية مؤخرًا، وإعلانها إجراء عملية تكميم.

ونشرت شيماء مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، وعلقت قائلة: الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش.. واخدالي بالك يا صفرا تعالي اشربي شاي عشان أنا مقاطعة”.

وكانت الإعلامية قد هاجمت شيماء من خلال حسابها الخاص على “فيسبوك”، إذ نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: “شيماء سيف ضعفت وبقا دمها تقيل”.

من ناحية أخرى شاركت شيماء سيف في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل، منها ظهورها كضيفة شرف في مسلسل “الكبير أوي 8″، بطولة أحمد مكي، تأليف مصطفى عز وإخراج أحمد الجندي، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه كل من رحمة أحمد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، وعدد كبير من النجوم.

كما شاركت في مسلسل “أشغال شقة” والذي قام ببطولته هشام ماجد وأسماء جلال وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.