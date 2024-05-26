بالصور – ملابس حسن شاكوش تورّطه مع الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعرّض مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش للانتقادات بصورة مستمرة، بسبب اعتماده على أزياء يصفها البعض على مواقع التواصل بالغريبة وعدم ملاءمتها لطبيعة البيئة الشعبية التي ينتمي إليها وتشكّل غالبية مستمعيه.

على الرغم من الانتقادات التي يتعرّض إليها شاكوش، منذ فترة طويلة بسبب نوعية ملابسه، لكنّه يتجاهلها ويصرّ على إثارته للجدل من خلالها، وهو ما حدث في الساعات الماضية حينما فاجأ متابعيه على مواقع التواصل، بجلسة تصوير ظهر فيها مرتدياً حجاباً على الرأس و”بيجامة” حريرية، ما عرّضه للهجوم والسخرية لكنه لم يرد عليها.

من بين التعليقات التي تلقاها المطرب الشعبي، على هذه الإطلالة، والتي لم تخرج عن إطار السخرية: “مبروك الحجاب، نسأل الله لك الثبات”، فيما اتهمه آخر بمحاولة تقليد مواطنه الفنان محمد رمضان الذي يختار ملابس غير تقليدية في كليباته وحفلاته الغنائية، بينما يرى البعض أنّ الملابس تُعد من أنواع الحرية الشخصية، ولا يحق لأحد أن يتدخل فيها.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها المطرب الشعبي للسخرية من متابعيه على مواقع التواصل، بسبب اعتماده على استايل ملابس يرونه غريباً وغير مألوف، كان آخرها في فيديو كليب “أنا في البلد عضمة”، الذي تعاون فيه مع صديقيه حمو بيكا وعمر كمال، حيث ظهر بملابس سوداء واسعة وقلّده بيكا الذي ظهر بملابس عرّضته هو أيضاً للسخرية.

شاكوش كشف خلال الأيام الماضية عن استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان “رقم 1″، وما إن شارك متابعيه بالبرومو الترويجي الخاص به عبر “إنستغرام” حتى تعرّض لحملة هجوم واسعة، حيث ظهر فيه مستعرضاً سيارته الفارهة، ليتهمه الجمهور بتقليد محمد رمضان، لا سيّما أنّ اسم الأغنية هو اللقب الذي يطلقه الأخير على نفسه “نامبر وان”.