شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عروض المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بمسرح سور القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل عروض المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، ومنها العروض البهلوانية والسيرك وفرقة الموسيقات العسكرية، فيما حرص الجمهور على الاحتشاد لحضور لحظة انطلاق الدورة 11 من عمر المهرجان والذي يستمر حتى 1 يونيو المقبل، ويأتي الانطلاق بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر.

وفي سياق متصل قال الفنان انتصارعبد الفتاح إن في هذه الدورة تمت الاستعانة بفرق من السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب منها جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا، مصر، وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مصر المختلفة، مضيفًا أن عدد المشاركين من الدول في دورات المهرجان خلال الـ11 عامًا أكثر من 170 دولة جاءوا إلى مصر لتقديم إبداعاتهم في حوار فني بديع بين الحضارات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يشهد فعاليات مهمة، بالإضافة لإقامة معرض وورش في فنون الدمى للعرائس والماريونيت تحت إشراف الفنان محمد فوزي، يشارك فيها أكثر من 20 فنانًا وفنانة في فن العرائس والماريونيت.

وأكد أن مصر مليئة بالكنوز من المواهب والأصوات التي يمكن اكتشافها.

وتقام فعاليات المهرجان في أربعة أماكن؛ هي: مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر، ساحة الهناجر، قصر الأمير طاز، بيت السنارى بالسيدة زينب، وتبدأ العروض الساعة 9 مساء والدخول مجانًا.

كما سيتم تكريم المؤرخ الفني اندرية شاستيل "فرنسا"، الشاعر والمفكر والأديب اباي قونانباييف "كازاخستان"، والفنانة المعلومة بنت الميداح "موريتانيا"، والدكتور محمد عمران، نجلاء إبراهيم رأفت رائدة فن العرائس وشخصية المهرجان المطرب الشعبي محمد طه "مصر".