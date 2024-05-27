شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم فوتو كوبى بنادى سينما أوبرا دمنهور الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطه الفني بعرض فيلم فوتوكوبي للمخرج تامر عشري، وذلك بأوبرا دمنهور في تمام الساعة الثامنة مساء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتدور قصة فيلم فوتو كوبى حول رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، في أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها، يدفعه هذا الهوس بالديناصورات إلى إعادة اكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة.

فيلم "فوتو كوبى" من إخراج تامر عشرى، تأليف هيثم دبور بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، فرح يوسف، على طيب، أحمد داش.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صُناعه والجمهور.