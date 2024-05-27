نقيب الموسيقيين بلبنان يزور نقابة الموسيقيين فى مصر بحضور مصطفى كامل

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نقابة الموسيقيين بلبنان منهم النقيب فريد بو سعيد، مقر نقابة الموسيقيين بمصر بحضور الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور أيضًا عدد من وسائل الإعلام المصرية.

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته البالغة بوجوده في مصر والذى يعتبرها بلده الثانية، وأعرب عن سعادته بالمستوى الراقي والامتيازات التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.



نقيب موسيقيين لبنان يزور نقابة الموسيقيين في مصر