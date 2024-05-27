مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن فعاليات جديدة تُقام في القاهرة يونيو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي و"O West"، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية عن التعاون بين منصة سيني جونة × مدينة O West، وهي مبادرة تفاعلية مصممة لدعم وتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب.

تهدف المبادرة إلى توفير تجربة مؤثرة في القاهرة لمنصة "سيني جونة" التي تقام بالتوازي مع مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة، سعيًا إلى تعزيز التطور الفني والمالي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات وفرص التواصل.

وجاء في البيان الصادر عن القائمين على مهرجان الجونة السينمائي "منصة سيني جونة معروفة بنهجها نحو دعم الصناعة، منارة لصناع الأفلام الذين يسعون إلى تطوير حرفتهم واكتساب علاقات حيوية في المجال. وسيعمل سيني جونة × O West على توسيع هذه المهمة، من خلال عدة فعاليات خلال السنة سيُعلن عن برنامجها تباعًا، وذلك للاستفادة من تجربة منصة سيني جونة على مدار العام".

وتقام أول الأنشطة يومي 9 و10 يونيو 2024 في القاهرة مع استهداف المشاهير والنجوم البارزين بجانب المواهب الناشئة والشابة، الذين سيُدعَون إلى حلقات النقاش المتخصصة، والندوات الرئيسية والدورات التدريبية المهمة.

وصرح عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، قائلًا: "يمثل تعاون سيني جونة × O West فصلًا جديدًا ومثيرًا في مهمتنا لدعم صانعي الأفلام في جميع أنحاء المنطقة. من خلال جمع النجوم والمواهب الناشئة، فإننا نخلق مساحة فريدة للإبداع والتعاون. نتطلع إلى رؤية المشاريع والأفكار المبتكرة التي ستنبثق عن هذه المنصة".

من جهته أشاد تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم بالتعاون الذي تم بين مدينة O Westومنصة سيني الجونة خلال فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يهدف الى استضافة فعاليات "سيني جونة" المختلفة في القاهرة على مدار السنة.

وأكد دويدار "هذه الشراكة تعكس التزامنا بتعزيز التنمية الثقافية والفنية في مجتمعنا، وسعداء بخلق منصة تفاعلية مستدامة طوال العام لتمكين الشباب، وتبادل المعرفة، ونحرص على تعزيز استراتيجيتنا في بناء مدن مستدامة ونابضة بالحياة لإضافة قيمة مجتمعية من خلال دعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال".

ينطلق التعاون بحفل افتتاح كبير، بحضور عدد من المشاهير والشخصيات الرئيسية في الصناعة والرعاة والشركاء.

قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "تشهد سيني جونة × O West على التزامنا برعاية الجيل القادم من صانعي الأفلام. ستخلق هذه المبادرة نظامًا حيويًا حيث يمكن للإبداع والابتكار أن يزدهر، مما يوفر فرصًا لا تقدر بثمن لكل من المواهب الراسخة والناشئة". وأضافت: "تتيح لنا هذه المبادرة التواصل مع الصناعة أكثر من مرة في السنة، وتوفر الدعم المستمر والفرص لصناع الأفلام".

يركز البرنامج الأول المكون من يومين على المواهب الناشئة، حيث يمنح الفرصة لجمهور عريض ومتنوع يضم طلاب السينما والإعلام للحضور والتعلم والمشاركة. وستشمل الأنشطة مناقشات حول: الأفلام القصيرة التي وصلت إلى الساحة الدولية وقصص نجاحها، ونماذج الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية، والمرأة في السينما، ومناقشة حول الانتقال من صيغة الإعلان إلى عالم السينما والدراما.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم "سيني جونة × O West" ورشة عمل للمواهب الناشئة حول كيفية عرض أفلامهم القصيرة على شركات الإنتاج، كما توفر مساحة للإرشاد والاجتماعات الفردية وفرص التواصل.

حول مهرجان الجونة السينمائي

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال منصة الجونة السينمائية، وهو القسم المتخصص في تنمية صناعة السينما، وأُنشئ لتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي. تقدم منصة الجونة السينمائية برنامج جسر الجونة السينمائي الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم ومنطلق الجونة السينمائي، وهو مختبر لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى سوق الجونة السينمائية، وهو مساحة عرض مهمة للمؤسسات والشركات السينمائية المختلفة للتواصل، وعرض أحدث مشاريعها، وكذلك مبادرة الجونة السينمائية للشباب، وهو برنامج مُخصص للطلاب وصنّاع الأفلام الذين يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، ويدعوهم البرنامج للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم المطلوب لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة.