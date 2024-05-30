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نهى نبيل : "السكسوكة" تسببت فى بكائها 3 سنوات

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الشاعرة والإعلامية نهى نبيل التريند، وذلك بعد اعادتها الحديث عن  قصيدتها الشهيرة "هذاك المار من قدامي" أو كما اشتهرت وقتها بـ"قصيدة السكسوكة" والتي طرحتها منذ الطفولة.

نهى نبيل 

وقالت نهى نبيل فى تصريحات تليفزيونية إن هذه القصيدة اشتهرت شهرة واسعة وظلت تتردد على مدار عشرين سنة إلا أنها ظلت تبكي بسبب النقد الذي تعرضت له  ثلاث سنوات.

وأضافت: جلست ثلاثة أعوام أبكي من النقد والتعليقات".

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نهى نبيل 

 وتحدثت نهى نبيل خلال اللقاء عن عدد من الأمور المثيرة للجدل في حياتها والتي تثير فضول المتابعين دائما وبينها علاقتها بابنتها حيث ظهرت ابنة نهى نبيل معها في البودكاست في أحد الفقرات، كما تحدثت نهى نبيل عن قصة كفاحها والخطوات التي اتبعتها لتصبح واحدة من أشهر المؤثرين في الكويت.

نهى نبيل 

كما تحدثت عن بداية مشوارها ورحلتها مع الشعر حيث كان سبب شهرة نهى نبيل القصيدة التي تسببت في بكائها ٣ سنوات متواصلة وحكت عنها الفاشنيستا الشهيرة.

عمرها الحقيقي 

 وكشفت نهى نبيل عن عمرها الحقيقي مشيرة إلى أنها ابنة الـ٤٠ عاماً قائلة: "مرت بسرعة وقتها كنت أحس إن الطريق مغلق لكن الحين بعد أن مررت بكل ما مررت به أشوفها لحظات سعيدة".

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نهى نبيل 

حياتها قبل الشهرة

وحكت نهى نبيل عن بدايتها قبل الشهرة قائلة: "ما كنت أعرف من أين أبدأ، اقتراحات كثيرة تسمعينها، أفتح كافيه، أعمل خط تجميل، بدون خبرة في المجال وبدون أي استعداد ، فتخبطت كثيرا في البداية، واختبرت نفسي في مشاريع كثيرة ودخلت في 4 أو 3 مشاريع ما نجحت، ما كنت مستعدة وما أعرف سبباً محدداً للفشل يا إما الفريق يا إما عدم الدراسة ما بعرف.. إلى أن اتجهت لعالم المكياج الشيء اللي أقدر أستفيد فيه من دراستي ومن تواجدي على السوشيال ميديا وغيره وغيره، فهذا كان أول قرار صائب".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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