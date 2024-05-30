مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية من يومين، ودخل على إثرها أحد المستشفيات.

وأكد مصطفى كامل في تصريحات صحفية: "حالتي جيدة وكنت تعرضت لحالة هبوط في ضغط الدم وأنا حاليًا بخير".

وكان كرم الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين بمصر، اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقىن في لبنان، وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر منهم الفنان حلمي عبد الباقي وحماده ابو اليزيد ومنصور هندي ومحمد صبحي وخالد بيومي وعلى الشريعي وعلاء سلامة واحمد العيسوي وعاطف امام .

مصطفى كامل وفريد بو سعيد

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة واعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاح التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

مصطفى كامل وفريد بو سعيد

رد الجميل

وأعتبر مصطفي كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق .

مصطفى كامل وفريد بو سعيد

واعرب فريد بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدا انه يشعر و كأنه في بيته مؤكدا علي وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة .

مصطفى كامل وفريد بو سعيد وحلمي عبد الباقي

وقال مصطفي كامل أنه يتمني وجود قانون حازم ليحمي الفن مقدما الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته البالغة بوجوده في مصر والذى يعتبرها بلده الثانية، وأعرب عن سعادته بالمستوى الراقي والامتيازات التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

وكان كشف مصطفى كامل عن تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأضاف أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

وكان حرص المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الاحتفال بزفاف ابنته فرح ويوسف عبد الحكيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجموعة كبيرة من المطربين.

وحضر حفل الزفاف كل من الفنانة بشرى، والفنان أحمد عصام الذي أحيا الحفل مقدمًا مجموعة من الفقرات بالألعاب النارية، والفنانة نادية مصطفى، والفنان صبري فواز، ومجموعة أخرى كبيرة من الفنانين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.