مي سليم تتألق بتوقيع علاء سركيس .. وهذه تفاصيل الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - في إطلالة جديدة للفنانة الأردنية مي سليم ارتدت فستاناً أنيق من التول الأسود، وتزينه بعض التطريزات الجميلة والملونة.

الفستان من توقيع المصمم السوري علاء سركيس.

وتطل مي سليم حالياً في فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي يعرض في دور العرض المصرية وهو بطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي،ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وكان قد أقيم العرض الأول للفيلم في مصر منذ حوالى الأسبوع.

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