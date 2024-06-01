بالصور- ساندرا رزق تتألق بالكاجوال..و سعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق الجمهور بإطلالتها الأخيرة، وظهرت مرتدية كروب توب على شكل فراشة من دون أكمام مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد بيضاء صغيرة، من دار أزياء CHANEL، يصل سعرها إلى 5,000 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.

