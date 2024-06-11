فهد الكبيسي يعيش أسعد أيام حياته… فماذا كشف؟

شارك الفنان القطري، فهد الكبيسي، متابعيه، فرحته بتخرّج نجله خالد من المرحلة الثانوية، مؤكداً أن هذا اليوم هو يوم السعد بالنسبة إليه.

بهذه المناسبة، نشر “الكبيسي” عبر “إنستغرام” صورة جمعته مع إبنه وهو يرتدي ثوب التخرّج وعلّق: “اليوم يوم السعد بالنسبة لي، بفضل من الله وتوفيقه إحتفلت اليوم بتخرّج إبني خالد بن فهد الكبيسي في المرحلة الثانوية بتفوّق ولله الحمد والمنّه، سائلاً المولى العلي القدير أن يوفّقه في حياته الجامعية والعملية وأن ينفع الله به دينه ووطنه وولاة أمره، ألف مبروك حبيبي خالد ومنها للأعلى”.

نذكر ان فهد الكبيسي أحيا في شهر كانون الثاني/يناير الفائت حفلاً فنياً بعنوان “فهد الكبيسي وأحبابه” ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة، بمشاركة نخبة من فناني الخليج.

أحدث أعماله ألبوم فهد الكبيسي ٢٠٢٤ الذي ضمّ سبع أغنيات منوعة.