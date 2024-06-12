بالصورة- نور الغندور بفستان أنيق بتوقيع نيكولا جبران في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت نور الأنظار بإطلالتها في إحدى المناسبات الخاصة، إذ اختارت فستاناً أنيقاً من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

جاء الفستان بعدة ألوان، من الفضي والأسود، ومزيناً بألوان البرونزي والأحمر والأزرق. كما أنه مزين بزرين كبيرين على شكل وردتين، وتميز بقصة طويلة تعانق الجسم، وكمين طويلين، إلا أنه بدون حمالات "Strapless".

وأكملت نور إطلالتها بمجوهرات فاخرة مرصّعة بالماس والياقوت الأحمر من Yessayan، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود من "Christian Louboutin".

واختارت نور تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً، مع تموجات بسيطة وفرق جانبي. وطبقت مكياجاً ناعماً ارتكز على الألوان البرونزية، أبرز ملامحها الجديدة.



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