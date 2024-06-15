قبل ظهورها العلني.. رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت كيت ميدلتون Kate Middleton في مرّة نادرة عقب تشخيص إصابته بالسرطان، كاشفةً مشاركتها اليوم (السبت) في الاستعراض التقليدي خلال موكب Trooping the Color السنوي والظهور جنبا إلى جنب مع أولادها وأفراد آخرين من العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام.

وقالت أميرة ويلز في رسالة مؤثّرة تعليقاً على صورة بعدسة مات بورتيوس نشرها حساب قصر كينسينغتون: “لقد أذهلتني كل رسائل الدعم والتشجيع اللطيفة خلال الشهرين الماضيين”.

وأضافت: “أنا أحقق تقدما جيداً، ولكن كما يعلم أي شخص يمر بالعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة. في تلك الأيام السيئة، تشعر بالضعف والتعب وعليك الاستسلام لجسمك… لكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر أنك أقوى، فأنت تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور بالراحة”.

واحتجبت ميدلتون (42 عاماً) عن الأضواء، وانسحبت من أداء مسؤولياتها الملكية في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد خضوعها لجراحة في البطن. وفي 22 آذار (مارس) كشفت أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، في خبر شكّل صدمة للبريطانيين.