أحمد فهمي يكشف موقفه من العمل مع هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف أحمد فهمي الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم “عصابة الماكس”، والذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائي، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.

وقال فهمي في تصريحات صحفية: عصابة الماكس من أقرب الأعمال لقلبي، وما جذبني له أنه مختلف ويناسب كل أفراد الأسرة، والأعمال الكوميدية تستهويني.

وتابع: “وجود أحمد السقا ضيف شرف في الفيلم أثقل العمل، ولولاه لما كنت نجم حاليًا وأقدم بطولة أعمال فنية، وأشكره للغاية على موافقته على الظهور معنا.

وتطرق للصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير، قائلًا: “أصعب ما واجهناه كان التصوير في الصحراء، حيث كنا نرتدي ملابس شتوية في الصيف، والأمر كان صعبًا للغاية، ولكننا كنا أسرة في الكواليس واستمتعت بالتعاون معهم جميعًا”.

وعن إمكانية تعاونه من جديد مع طليقته الفنانة هنا الزاهد، أكد أنه لا يمانع في عودة تعاونهما فنيًا خاصة بعد النجاح الذي حققاه في تعاونهما السابق.

وقال: “هنا نجمة كبيرة وأنا أحبها جدًا على كل المستويات، ولو هناك عمل يمكن أن يجمعنا فلن أمانع وهي أكيد سترحب”.

يُذكر أن فيلم “عصابة الماكس” بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، ومن إخراج حسام سليمان.