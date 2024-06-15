تارا عماد تتألق بفستان أنيق من الكروشيه

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية تارا عماد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، لأحدث إطلالاتها في تركيا.

وخطفت تارا الأنظار بإطلالتها الراقية، غذ ارتدت فستان من الكروشيه باللون الأبيض، من تصميم "Magda Butrym"، جاء بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، ومكشوف الصدر، وبدون حمالات، ويبلغ سعره 2513 دولار.

ومن الناحية الجمالية، اختارت تارا تسريحة شعر أنيقة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحا الجميلة.

ونسقت تارا إطلالتها مع مجوهرات بسيطة، مثل عقد قصير وأساور في يديها.



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