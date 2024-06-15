تفاصيل عرض 6 أفلام قصيرة بمهرجان تورنتو للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مهرجان تورنتو للفيلم العربي المقامة فعالياته في الفترة بين (20 - 30 يونيو) 6 أفلام عربية وسط حضور ضخم من نجوم صناع الفن.

تأتي قائمة الأفلام الستة :وهم 60 جنيه للمخرج عمرو سلامة، والبحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب، تصعيد للمخرج حسام سلولي، بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي، غنينا قصيدة للمخرجة آني سكاب، وتحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل.

من المقرر عرض الأفلام الأربعة الأولى في قاعة إينيس تاون في تورونتو، في حين أن الفيلمين الأخيرين سيكونان متاحين للمشاهدة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الأفلام القصيرة الثلاثة الأولى في المجموعة كجزء من برنامج الأفلام القصيرة نفسه يوم السبت 22 يونيو الساعة 7 مساءً، بينما سيتم عرض بلا مفتاح في برنامج آخر يوم الخميس 27 يونيو في نفس الوقت.

نبذة عن الأفلام المشتركة:

- فيلم 60 جنيه للمخرج عمرو سلامة وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم.



قصة ٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا وإنتاج إسماعيل نصرت تحمل نفس الاسم، وتتناول أحداثًا بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام.

وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.

- فيلم البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل.

يحكي الفيلم عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. وجرى تصوير أحداث الفيلم في مدينة غريبة تشبه عالم الأشباح في جنوب الأردن بكاميرا مقاس 16 مم.

- تصعيد من إخراج وتأليف حسام سلولي، بطولة إيمان غزواني، سليم ذيب، غسان طرابلسي، عيشاء عزوز، إنتاج سارة بن حسان، حسام سلولي (Instinct Bleu Films)، تصوير فاروق العريض، مونتاج شادي الفندري.



تدور أحداث الفيلم في وسط مجتمع من التقاليد والتوقعات، حيث يتزوج أحمد وسلمى زواجًا أبيضًا لإخفاء حقيقتهما بحثًا عن الحرية والشغف. يتوغل الاثنان في تحديات عاطفية يتخللها أسئلة وجودية عن التضحيات التي يقدمونها للحفاظ على سرهما. يستكشف "تصعيد" معاني الهوية والحب والشفافية في عالم متحفظ.

- بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي ومن بطولة ربيع غليم وإسماعيل الفلاحي وصلاح بن صالح وحسن بن بديدة، وتصوير سون دوان.

وتدور أحداثه حول أمين، لص شاب، خلال بحثه الحثيث عن مهرب من حياته البائسة في شوارع الدار البيضاء القاسية، يقع في طريقه صندوق مجوهرات مغلق، يمثل تذكرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا.

- فيلم غنينا قصيدة للمخرجة آني سكاب يشاركها في التأليف والإنتاج بول لي. الفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية.

يتمحور الفيلم حول قصيدة خليل السكاكيني "نحن قوم أبيونا"، وهي قصيدة غناها الشاعر والمعلم لطلابه في كلية النهضة بالقدس قبل النكبة والاحتلال، والتي حفظها جيل أهل المخرجة آني عن معلمهم الذي كتب بالإضافة إلى القصيدة المكرمة في الفيلم نشيد الثورة العربية.

- فيلم تحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل وبطولة نسرين آدم وفتيحة زوين وحميد سابك وزبيدة زين الدين

يتتبع الفيلم وداد وهي أم مغربية شابة، تعيش واقعاَ رتيبًا خال من الحياة، وتسيطر عليها الكوابيس التي تدفعها لاتخاذ قرار مؤلم تتخلى فيه عن كل شي في حياتها، بما في ذلك أولادها.