دياموند أبو عبود تعود إلى شاشات البيت المصري من جديد عبر أحداث "السراب"



ياسر رشاد - القاهرة - تعود الممثلة اللبنانية دياموند أبو عبود إلى شاشات البيت المصري من جديد من خلال مسلسل السراب الذي تشارك في بطولته مع النجم خالد النبوي ومجموعة كبيرة من النجوم، يتكون المسلسل من عشر حلقا

ومن المقرر عرضه على منصة TOD الرقمية.

بعد نجاحها في دخول قلوب المصريين من خلال مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022 أمام النجمة منة شلبي، تعود مرة أخرى بشخصية مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية في مسلسل السراب، حيث يدور المسلسل حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تكشف عن الخيانة والحب والتضحية.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحدث أعمال دياموند السينمائية كان مشاركتها في بطولة فيلم حسن المصري مع النجم أحمد حاتم والمخرج سمير حبشي.