أحمد حلمي يحتفل بالعيد بمسرحية "ميمو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يستعد الفنان أحمد حلمي لتقديم مسرحيته "ميمو"، ومن المقرر إقامتها فى مصر على خشبة مسرح نايل جراند تاور في جاردن سيتي.

ويأتي عرض مسرحية "ميمو" في مصر، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية، منها: الدمام، جدة، الرياض، أبها، الطائف.

مسرحية ميمو شارك فيها عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد حلمي، بينهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

والمسرحية تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مسعود التي يقدمها أحمد حلمي، وهو مهمش من أسرته والمجتمع، ويقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث معه مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

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