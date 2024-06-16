شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز: استهواني سيناريو أهل الكهف.. والفيلم تحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان صبري فواز خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 عن فيلم أهل الكهف: ما دفعني للمشاركة في أهل الكهف أنه فيلم مهم والسيناريو جيد بالإضافة إلى أن حدوتة الفيلم معروفة للكثير، وفكرة تقديم حدوتة معروفة للناس هو بمثابة تحدٍ كبير، وأكد فواز أن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة لكل فريق العمل.

وعن تحويل الروايات لعمل سينمائي قال صبرى فواز: إنه شيء جيد جدًا وغالبًا ما يتم تحويل عالم الروايات والمسرح إلي السينما والتلفزيون وهذا الأمر يستهويه بشكل كبير، وعن أقرب كاتب له قال إن محمود دياب هو الأقرب ويتمنى تقديم عمل مسرحي قريبًا فهو في الأساس رجل مسرحي.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.