شكرا لقرائتكم خبر عن "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي ثاني أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الفنانة رانيا فريد شوقي، عرض مسرحيتها الجديدة "مش روميو وجوليت" والتي يشاركها في بطولتها كل من الفنان على الحجار والفنان ميدو عادل، بدءًا من يوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى على خشبة المسرح القومى.

"مش روميو وجوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة، رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إخراج عصام السيد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.