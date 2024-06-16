هند صبري تُطلق اسم دلع على هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هند صبري عبر صفحتها الشخصية في “إنستغرام” مجموعة صور من حفل عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف، ووجّهت لها رسالة تهنئة بهذه المناسبة، حيث كتبت قائلةً: “سلومي… أختي الصغيرة… ألف مبروك ربّنا يسعدكم إنتي وإدريس ويباركلكم ويبعد عنكم كل شر”.

وأوضح تعليق صبري اسم الدلع الذي تُطلقه على أبو ضيف: “سلومي”.

يُذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها، مساء الأربعاء 12 حزيران (يونيو) الجاري، إلى إدريس عبد العزيز، بعد مرور أقل من شهر على إعلان خطوبتهما في منتصف أيار (مايو) الماضي.

من ناحية أخرى، يُعرض حالياً لهند صبري مسلسلها الجديد “مفترق طرق”، عبر منصة “شاهد”.

وكانت هند قد كشفت عن شخصيتها في العمل قائلةً: “هي ليست شخصية قوية، بل تظل لفترة طويلة لا تفهم ما يدور حولها، فهي تمثّل دائماً دور الضحية، لكن هل ستُكمل في دور الضحية أم تتحول لتأخذ دور الصياد؟”.

وكشفت هند صبري عن مفاجأة حيث أكدت أن دراستها الجامعية كانت المحاماة، وهي المهنة التي تمارسها في مسلسل “مفترق طرق” قائلةً: “دور المحامية تأخر في مسيرتي الفنية رغم أنها مهنتي الأصلية ومجال دراستي”. وتابعت: “وأخيراً استرجعت أيام الجامعة من خلال تقديم دور يرتكز على القانون والمرافعات في القضايا، كما استرجعت المعلومات القانونية المكتوبة كلها في السيناريو، ولذلك لم أشعر بالغربة مثل الممثلين الآخرين في المسلسل لأنهم لم يدرسوا المحاماة، فكانوا يستغربون المصطلحات القانونية وأنا أشرحها لهم معانيها”.