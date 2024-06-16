غادة عادل تعلن موقفها من الزواج مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عادل موقفها من الزواج والارتباط مُجدداً، مؤكدةً أنها تشعر كل يوم بأنها “عروسة”، ولا تهتم بالزواج في الوقت الحالي.

وقالت غادة: “أشعر دائماً بأنني عروس، وكلّما رأيت أولادي ونجاحي، وليس شرطاً أن أشعر بهذا الإحساس عندما أكون عروساً مع عريس”. وأضافت: “الزواج لم يعد يشكّل عندي أي أهمية، وهذا لا يعني أنني أعترض على الزواج في حد ذاته، لكنني أتحدث عما أشعر به في المرحلة التي أعيشها الآن”.

يُشار إلى أن غادة عادل كانت متزوجة من المخرج مجدي الهواري، واستمرت الزيجة ما يزيد عن 20 عاماً، حتى انفصالهما في عام 2018، وأنجب منها 5 أبناء، هم: محمد، عبد الله، مريم، حمزة، عز الدين، واستمرت حالة الود بعد الانفصال بين الطرفين، حتى أن الهواري احتفل بعيد ميلاد طليقته بعد الانفصال، وهنّأها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعرض لغادة عادل حالياً في دور السينما فيلم “أهل الكهف”، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى…، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه في إطار خيالي حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويخوضون صراعاً قوياً مع الزمن.