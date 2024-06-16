بهاء سلطان| مشاهدات أغنية "تنزل فين" خلال 24 ساعة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة “تنزل فين” للفنان بهاء سلطان، أكثر من 27 ألف مشاهدة، خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية بهاء سلطان تنزل فين يونيو 2024

أغنية بهاء سلطان تنزل فين من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتقول كلماتها

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام

كان قد طرح بهاء سلطان حديثا اغنية ماارتحناش، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس

لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقا لنا فترة بننام بدموع عينينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

(وقالوا هننسى بس بجد مابننساش (مابننساش

دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه

بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه

تيجي الدنيا في ثواني تاخذه بعيد عن إيدينا

ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش